Лавров: Европу вновь пытаются направить по «колее расового превосходства»

«Сберечь память о миллионных жертвах геноцида советского народа — наш священный долг. Предать забвению эти злодеяния мы не позволим, как бы ни старались те, кто сегодня вознамерился в очередной раз направить Европу по наезженной колее расового превосходства», — указал он.
Как подчеркнул Лавров, Москва продолжит решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников и их приспешников, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны. «С нами солидарно большинство государств. Налицо широкая поддержка российских тематических инициатив, прежде всего на площадке ООН, где ежегодно принимаются российские проекты резолюций по борьбе с героизацией нацизма», — добавил министр.
Глава МИД РФ обратил внимание, что факты геноцида на оккупированных территориях бывшего СССР подтверждены в судебном порядке во всех субъектах Российской Федерации, где в годы Великой Отечественной войны германскими фашистами и их пособниками из вставших под нацистские флаги других стран совершались преступления против мирного населения.
«Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа. Соответствующая квалификация уже закреплена в ряде документов, принятых в рамках СНГ и ОДКБ. В России предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, включая действия, оскверняющие День памяти жертв геноцида», — отметил глава дипведомства.
19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Выбор даты обусловлен тем, что 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот документ стал первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях и необходимости наказания за такие преступления.