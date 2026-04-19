Лавров: Европу вновь пытаются направить по «колее расового превосходства»

19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Выбор даты обусловлен тем, что 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот документ стал первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях и необходимости наказания за такие преступления.