Во время заезда в Германии погиб гонщик Юха Миеттинен

Финский гонщик Юха Миеттинен скончался от травм, полученных в результате серьёзной аварии во время четырёхчасовой гонки на «Нюрбугринге» в серии NLS.
По информации портала Motosport, участниками массовой аварии стало семь автомобилей. После столкновения руководство гонки немедленно остановило заезд для проведения спасательных работ.
«Несмотря на незамедлительное прибытие экстренных служб, парамедикам не удалось спасти водителя Юху Миеттинена после того, как его извлекли из автомобиля; водитель скончался в медицинском центре после того, как все попытки реанимации оказались безуспешными», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о смерти бронзового призёра чемпионата мира 1978 года по баскетболу Оскара Шмидта.
В начале апреля после поединка с соотечественником Джулиусом Окуручи скончался кенийский боксёр Джейкоб Ойоко.