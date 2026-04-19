Президент Колумбии пригрозил США восстанием

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В странах Латинской Америки может подняться восстание против США, если Вашингтон не пересмотрит свою политику вымогательства и шантажа в отношении региона, заявил в интервью испанской газета El Pais президент Колумбии Густаво Петро.

Источник: AP 2024

«Это система, подобная той, что существовала при короле Испании столетия назад. И каков был ответ Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — сказал он.

По его мнению, США используют санкционный режим как механизм вымогательства против тех стран, которые придерживаются другой политики.

«Когда меня внесли в список OFAC, я понял, что этот инструмент борьбы с наркотрафиком стал политическим инструментом», — добавил глава государства.

В марте издание New York Times со ссылкой на источники ранее сообщило, что власти США ведут расследование в отношении Петро и изучают в том числе его возможные встречи с наркоторговцами. Следственные действия, как сообщается, находятся на ранней стадии, и пока неясно, приведут ли они к предъявлению обвинений.

Ранее Петро заявлял, что любые внешние военные действия против Венесуэлы, включая удары по Каракасу, недопустимы и противоречат историческому и цивилизационному наследию Латинской Америки. Он подчеркнул, что речь идет не о личностях, а о судьбе «родины Боливара и идеи свободы».

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше