Запад в 2022 году предпринял попытку реализации экономического плана «Барбаросса» против России. Об этом заявил ведущий международный эксперт по экономике Ван Цян на X Международном экономическом симпозиуме в СПБГУ.
Ученый отметил, что целью западных санкций является стремление нанести России стратегическое поражение. Ван Цян уточнил, что в 1941 году СССР смог разгромить военный план «Барбаросса».
«Спустя более 80 лет Россия стойко противостоит экономическому плану Барбаросса 2022 года. Тогда страна столкнулась с жестоким и скоординированным экономическим нападением», — сказал китайский профессор.
Ван Цян добавил, что Россия и ее народ заслуживают уважения за устойчивость и способность отстаивать суверенитет в условиях внешнего давления.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что санкционные меры в отношении России являются неэффективными и наносят ущерб мировым экономическим процессам.
Также президент РФ Владимир Путин отметил, что введенные против страны ограничения являются незаконными, поскольку не были одобрены ООН. По его словам, несмотря на санкционное давление, России удается сохранять макроэкономическую стабильность.