Telegraph: в Британии обсуждают возможность выпуска «военных облигаций»

По информации издания, идею рассматривают как средство для увеличения оборонного бюджета.

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривс рассматривает возможность выпуска «военных облигаций» для увеличения оборонного бюджета. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph.

Ранее подобную идею продвигал лидер оппозиционной партии «Либеральные демократы» Эд Дейви, который предлагал выпустить «военные облигации» на сумму ?20 млрд ($27,1 млрд). По его словам, жители Соединенного Королевства могли бы давать правительству свои средства в форме бондов на срок от двух до трех лет с выплатой тех же процентов, что и по стандартным государственным облигациям.

В январе газета The Times сообщила со ссылкой на источники, что в конце 2025 года начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон доложил премьер-министру Киру Стармеру о необходимости выделения дополнительно ?28 млрд ($38 млрд) для обеспечения боевой готовности страны.

