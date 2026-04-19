Telegraph: в Британии обсуждают возможность выпуска «военных облигаций»

Ранее подобную идею продвигал лидер оппозиционной партии «Либеральные демократы» Эд Дейви, который предлагал выпустить «военные облигации» на сумму ?20 млрд ($27,1 млрд). По его словам, жители Соединенного Королевства могли бы давать правительству свои средства в форме бондов на срок от двух до трех лет с выплатой тех же процентов, что и по стандартным государственным облигациям.