Марочко: ВСУ «половинят резервы» из-за наступления ВС РФ у Колодезного

ЛУГАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Наступление армии РФ широким фронтом на участке Ольховатка — Колодезное в Харьковской области заставляет командование Вооруженных сил Украины «половинить резервы», предназначенные для боев в окрестностях Купянска. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что бойцы РФ давят на военных ВСУ фронтом почти в 30 км на участке Ольховатка — Колодезное в Харьковской области, вклинивание в оборону противника составляет почти 1 км.
«В целом продвижение наших войск таким широким фронтом — это большая проблема для украинского командования. Сейчас они пытаются перебрасывать все свои резервы к Купянску, а действия наших войск на севере от Купянска еще и таким широким фронтом заставляют украинское командование половинить резервы и направлять к участку Ольховатка — Колодезное», — сказал он.