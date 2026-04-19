Суд в США разрешил продолжить строительство бального зала Белого дома

После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло. Под ним в рамках строительства нового корпуса военные ведут секретные работы, подтвердил ранее Белый дом.