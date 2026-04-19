Генсек ООН осудил атаку на юге Ливана, из-за которой погиб миротворец

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французский военный, входивший в состав миротворческого контингента ВСООНЛ, погиб в результате удара на юге Ливана. Он уточнил, что еще трое военных получили ранения и были эвакуированы. По утверждению Макрона, «все указывает на то, что ответственность за нападение лежит на шиитской организации “Хезболлах”. В связи с этим он потребовал от властей арабской республики “арестовать виновных” и “взять на себя ответственность” за обеспечение порядка вместе с ВСООНЛ.