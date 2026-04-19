Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ООН осудил атаку на юге Ливана, из-за которой погиб миротворец

Нападение представляет собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и может быть приравнено к военному преступлению, отметили в международной организации.

ООН, 19 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил решительное осуждение нападению на миротворческие силы в Ливане, в результате которого погиб французский военнослужащий и еще трое получили ранения. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь решительно осуждает совершенную в субботу атаку, в которой погиб французский миротворец, служивший в составе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), а также были ранены еще трое, двое из них серьезно, — говорится в сообщении. — Генеральный секретарь вновь призывает все стороны выполнять свои обязательства по международному праву и обеспечивать защищенность и безопасность сотрудников ООН, а также неприкосновенность собственности ООН».

В ООН напомнили, что нападение на миротворца представляет собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и может быть приравнено к военному преступлению.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французский военный, входивший в состав миротворческого контингента ВСООНЛ, погиб в результате удара на юге Ливана. Он уточнил, что еще трое военных получили ранения и были эвакуированы. По утверждению Макрона, «все указывает на то, что ответственность за нападение лежит на шиитской организации “Хезболлах”. В связи с этим он потребовал от властей арабской республики “арестовать виновных” и “взять на себя ответственность” за обеспечение порядка вместе с ВСООНЛ.

При этом в «Хезболлах» отрицают свою причастность к нападению на миротворцев. Организация в своем Telegram-канале призвала «к осторожности в вынесении суждений и возложении вины в связи с инцидентом до завершения расследования ливанской армией».

После израильского вторжения в Ливан в 1978 году в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН была создана миротворческая миссия. Ее мандат продлевается каждые полгода. В состав ВСООНЛ входят около 7,5 тыс. человек из 47 стран. Российские миротворцы в миссии не участвуют.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше