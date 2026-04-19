Россия будет добиваться признания геноцида народов СССР, заявил Лавров

Лавров: Россия будет добиваться признания геноцида народов СССР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении, размещенном на сайте министерства.

Обращение главы МИД опубликовано по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.

«Факты геноцида на оккупированных территориях бывшего СССР подтверждены в судебном порядке во всех субъектах Российской Федерации, где в годы Великой Отечественной войны германскими фашистами и их пособниками из вставших под нацистские флаги других стран совершались преступления против мирного населения», — указал министр.

«Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа», — добавил он.

По словам Лаврова, «соответствующая квалификация уже закреплена в ряде документов, принятых в рамках СНГ и ОДКБ. В России предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, включая действия, оскверняющие День памяти жертв геноцида».

