В ФСБ рассказали, как нацисты травили собаками советских пленных

Нацисты в годы Великой Отечественной войны на потеху своим жёнам травили собаками советских заключённых в лагерях для военнопленных, а также создавали условия для их смерти от истощения и инфекций.
Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Федеральной службой безопасности России.
Так, в 1945 году один из свидетелей рядовой Яков Худяков рассказал, что в расположение лагеря Шталаг ХХ Военного округа в Торне, где он был заключён, приехала администрация со своими жёнами и собаками.
«Тогда нас всех стали выгонять из бараков палками и резиновыми дубинками охрана лагеря во двор, и те военнопленные, которые были слабже от голода и болезней шли последними, затравливались собаками, таким образом было затравлено более десяти человек, а один из военнопленных был насмерть загрызен собаками, а жёны администрации, видя это зрелище, веселились и, удовлетворившись впоследствии этим зрелищем, уезжали», — рассказал мужчина.
Также, по его словам, во время работы для того, чтобы поддержать своё существование все военнопленные, в том числе и он, ели траву, мышей, лягушек, червей. Если кому-то удавалось достать картофель и на поверке его обнаружили, то человека избивали до потери сознания.
Кроме того, Худяков рассказывал, что по указанию администрации за невыход на поверку и построение из бараков вследствие болезни трое военнопленных были привязаны к столбу колючей проволокой и впоследствии погибли.
Отмечается, что только вследствие истощения и болезней в лагере умерло свыше 4 тыс. человек.
Ранее управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало документы об умерщвлении нацистами более 800 душевнобольных из психиатрической больницы имени П. П. Кащенко в Гатчинском районе в ноябре 1941 года.
Также сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о преступлениях поляков против немцев в Восточной Пруссии в 1945-м.