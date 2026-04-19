Захарова рассказала о попытках ряда стран переписать историю

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Попытки ряда стран переписать историю, уравнять агрессора и освободителя противоречат решениям Нюрнберга, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Попытки переписать историю, уравнять агрессора и освободителя оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ — пострадавшей стороной и победителем», — сказала она в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа.
Захарова отметила, что «именно в рамках этого процесса от одного из авторов плана нападения на СССР — фельдмаршала Фридриха Паулюса — были получены исчерпывающие доказательства развязывания Второй мировой войны именно Германией».