«Хватит нравоучений»: МИД Ирана жестко ответил на ультиматум Каллас

МИД Ирана назвал требование Каллас открыть Ормузский пролив вершиной лицемерия.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Требование главы евродипломатии Каи Каллас открыть Ормузский пролив является вершиной лицемерия Европы, заявил в соцсети X официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о “международном праве” в верх лицемерия», — написал он.

По словам дипломата, ни одна норма международного права не запрещает Ирану принимать необходимые меры для предотвращения использования Ормузского пролива в целях военной агрессии против исламской республики.

«А “безусловный транзит” в Ормузе? Эта фикция исчезла в тот момент, когда американо-израильская агрессия привела к размещению американских военных сил в регионе», — пояснил Багаи.

Как подчеркнул дипломат, ЕС не вправе поучать Иран соблюдению международного права, пока сам поддерживает военные преступления США и Израиля.

В пятницу на онлайн-встрече глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что согласно международному праву, транзит через водные пути, такие как Ормузский пролив, якобы должен оставаться открытым и бесплатным для стран.

Накануне исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат мирное соглашение. Он утверждал, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущей сделки, в том числе о прекращении ядерной программы.

Представитель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эти заявления, обвинив президента США в медийной войне и манипулировании общественным мнением. Сегодня утром Иран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской Революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана предпредили, что приближение судов к Ормузскому проливу будет считаться «сотрудничеством с врагом».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
