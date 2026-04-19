Спикер Меджлиса: Израиль и США потерпели «стратегическое поражение» в Иране

Израиль и США не достигли заявленных целей в Иране и потерпели тем самым «стратегическое поражение», заявил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Израиль и США не достигли заявленных целей в Иране и потерпели тем самым «стратегическое поражение», заявил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

По его мнению, Соединённые Штаты и Израиль обладают большими ресурсами, однако принимают стратегически неверные решения.

«Они не смогли достичь ни одной из своих целей и потерпели поражение на всех направлениях», — цитирует Галибафа агентство Tasnim.

При этом он также отметил, что считает некорректными утверждения об «уничтожении армий противника силами исламской республики», так как в Тегеране, по его словам, понимают, что военные мощности Израиля и США превосходят его собственные, и поэтому считают переговоры с Вашингтоном «ещё одним средством борьбы».

В Press TV ранее заявили, что из-за ударов США и Израиля в Иране погибли 3468 человек.

В Axios между тем писали, что США продолжат операцию против Ирана, если на переговорах не будет прорыва.