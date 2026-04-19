Бразилия, Испания и Мексика призвали оказать помощь Кубе

А ранее редактор кубинского портала «Кубадебате» Ранди Алонсо заявил, что Куба не ведёт тайные переговоры с Соединёнными Штатами, несмотря на новости о встрече представителей Госдепартамента с внуком лидера Кубинской революции Раулем Родригесом Кастро. По мнению кубинского журналиста, Штаты не могут простить Острову Свободы того, что уже более 60 лет маленькая страна без значительных ресурсов противостоит мировой державе.