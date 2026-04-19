Захарова: попытки уравнять агрессора и освободителя противоречат Нюрнбергу

Попытки ряда стран переписать историю, а также уравнять агрессора и освободителя противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ — пострадавшей стороной и победителем.
Об этом в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт РИА Новости.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что соответствующие действия также оскорбляют память советского народа.
Захарова также отметила, что именно в рамках Нюрнбергского трибунала «от одного из авторов плана нападения на СССР — фельдмаршала Фридриха Паулюса — были получены исчерпывающие доказательства развязывания Второй мировой войны именно Германией».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит решительно защищать историческую правду и противодействовать попыткам обелить нацистских преступников.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко между тем заявила, что День памяти жертв геноцида советского народа является напоминанием о том, к какой катастрофе приводит идеология ненависти и расового превосходства.
9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отрицание и одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.