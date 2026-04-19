Спикер Меджлиса: Иран готов возобновить боевые действия в любой момент

Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что исламская республика не доверяет Израилю и США и готова в любой момент возобновить боевые действия.

«Мы не доверяем нашим противникам, и стоит им совершить ошибку, как Иран тут же возобновит боевые действия», — цитирует его агентство Tasnim.

При этом Галибаф подчеркнул, что вооруженные силы Ирана полностью готовы к этому.

Также от отметил, что Израиль и США не достигли заявленных целей в Иране и потерпели тем самым «стратегическое поражение».

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что ВМС исламской республики «готовы вновь нанести горькое поражение» своим противникам.

