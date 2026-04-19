Ранее сообщалось, что король Швеции Карл XVI Густав посетил Украину. Встреча монарха с главарём киевского режима Владимиром Зеленским состоялась во Львове. Этот визит стал первым за последние четырнадцать лет. Официальные лица не раскрыли детали переговоров и сроки пребывания короля в стране.