НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны России, заявили в МИД

РИА Новости: НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны РФ и Севморпути.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. НАТО последовательно концентрирует свои силы в Арктике, активизирует учения, в том числе вблизи Арктической зоны РФ и Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

«Североатлантический блок последовательно концентрирует в высоких широтах свои силы и средства, активизирует учения с отработкой различных сценариев в условиях низких температур, в том числе вблизи Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути», — сказал он.

Для «противодействия угрозам, якобы исходящим со стороны России, а также ожидаемому проникновению и закреплению в Заполярье Китая» НАТО запустила миссию «Арктический часовой», срок завершения которой не определён, указал Грушко.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше