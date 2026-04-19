НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны России, заявили в МИД

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. НАТО последовательно концентрирует свои силы в Арктике, активизирует учения, в том числе вблизи Арктической зоны РФ и Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
«Североатлантический блок последовательно концентрирует в высоких широтах свои силы и средства, активизирует учения с отработкой различных сценариев в условиях низких температур, в том числе вблизи Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути», — сказал он.
Для «противодействия угрозам, якобы исходящим со стороны России, а также ожидаемому проникновению и закреплению в Заполярье Китая» НАТО запустила миссию «Арктический часовой», срок завершения которой не определён, указал Грушко.