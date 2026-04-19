Герой России в день исчезновения взял с собой паспорт, рассказала жена

КЕМЕРОВО, 19 апр — РИА Новости. Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской области, в день исчезновения взял с собой документы, в том числе паспорт, СНИЛС и военный билет, рассказала РИА Новости его жена Валерия.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Его жена сообщала РИА Новости, что ждет ребенка.
«Да, с собой были (документы — ред.). Знаю точно, что паспорт был, военный билет, все удостоверения, (СНИЛС — ред.) тоже был с собой. Они у него всегда в сумке лежат», — рассказала Валерия Асылханова в ответ на вопрос, забрал ли ее муж в день исчезновения свои документы.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года «Золотую Звезду» Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.