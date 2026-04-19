Лавров провёл встречу с главой МИД Алжира

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф провели встречу, в ходе которой обсудили укрепление стратегического партнёрства двух стран.
«В ходе беседы были рассмотрены практические задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнёрства между Россией и Алжиром, включая график предстоящих контактов на различных уровнях», — говорится на сайте МИД России.
Отмечается, что с обеих сторон было выражено удовлетворение высоким уровнем доверительного политического диалога и налаженного взаимодействия в различных двусторонних и многосторонних форматах.
Осенью прошлого года RT Arabic и алжирский телеканал Elchorouk подписали меморандум о сотрудничестве.
В феврале США пригрозили Алжиру санкциями из-за покупки российских истребителей.