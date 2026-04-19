Лавров провёл встречу с главой МИД Алжира

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф провели встречу, в ходе которой обсудили укрепление стратегического партнёрства двух стран.

Кроме того, стороны обсудили график контактов на различных уровнях.

«В ходе беседы были рассмотрены практические задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнёрства между Россией и Алжиром, включая график предстоящих контактов на различных уровнях», — говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что с обеих сторон было выражено удовлетворение высоким уровнем доверительного политического диалога и налаженного взаимодействия в различных двусторонних и многосторонних форматах.

Осенью прошлого года RT Arabic и алжирский телеканал Elchorouk подписали меморандум о сотрудничестве.

В феврале США пригрозили Алжиру санкциями из-за покупки российских истребителей.

