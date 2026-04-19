Вологдин разошёлся миром в дебютном бою в UFC, Железнякова потерпела поражение

Марк Вологдин разошёлся миром с Джоном Кастанедой в дебютном поединке в UFC на турнире в Канаде.
Один судья отдал победу американцу, а двое других — зафиксировали ничью. Вдобавок с Кастанеды сняли балл за попадания сопернику в пах.
В свою очередь, Дарья Железнякова потерпела поражение от Мелиссы Кроден единогласным решением арбитров.
