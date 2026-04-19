Нилов рассказал о планах двухэтапной индексации страховых пенсий в 2027 году

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что страховые пенсии в 2027 году планируется увеличить дважды — в феврале и в апреле.
Это будет сделано, по его словам, если при подготовке бюджета осенью не будет принято других решений по датам индексации.
Парламентарий напомнил, что в предыдущие два года принимались специальные законодательные решения об индексации страховых пенсий не 1 февраля и 1 апреля, как принято, а с начала года. Так, в 2025 году выплаты были увеличены 1 января, а затем доиндексированы 1 февраля, а в 2026 году страховые пенсии сразу с 1 января были проиндексированы на уровень выше инфляции — 7,6%.
«Каким будет в этом году набор предложений — покажет осень», — цитирует Нилова ТАСС.
Ранее Нилов рассказал об индексации военных пенсий с октября.
Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» между тем предложили установить индексацию социальных пенсий на уровне не ниже 15%.