Bloomberg: авиакомпании начали сокращать рейсы из-за цен на топливо

Авиакомпании по всему миру стали сокращать количество рейсов и выводят самолёты из эксплуатации из-за резкого роста цен на топливо.
«Пассажирам следует готовиться к дальнейшим неприятностям в ближайшие несколько месяцев, поскольку авиаперевозчики по всему миру всё чаще отменяют рейсы и приостанавливают полёты, чтобы справиться со “стратосферным” ростом цен на авиационное топливо», — пишет Bloomberg.
Так, согласно статье, нидерландская KLM вскоре отменит 80 парных рейсов из Амстердама. Аналогичные меры с целью минимизировать ущерб ранее также приняли авиаперевозчики United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific Airways.
По данным аналитической компании Cirium, глобальное число перевозок в мае уже снижено на 3%. Уточняется, что это ещё не предел, и при определённых условиях возможно дальнейшее снижение.
Кроме того, отмечается, что, по оценке Международного энергетического агентства, запасов топлива в Европе хватит примерно на шесть недель. В ЕС также допускают перебои с поставками.
«Европейский союз заявил, что в ближайшем будущем может столкнуться с проблемами поставок авиационного топлива. Представитель блока заявил в пятницу в Брюсселе, что в случае сохранения напряжённости в Ормузском проливе блок готовит совместный план действий», — говорится в статье.
Доцент кафедры отраслевых рынков Финансового университета при правительстве России Тимофей Мазурчук ранее спрогнозировал последствия кризиса в Ормузском проливе для европейской авиации.