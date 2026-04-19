Партия «Тиса» по итогам выборов в Венгрии получает 141 место в венгерском парламенте.
Об этом сообщил Национальный избирательный офис страны после обработки 100% голосов.
Отмечается, что у правящего альянса «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» — 52 мандата.
По партийным спискам «Тиса» получила 45 мест, «Фидес» — 42. Оставшиеся шесть мест по партийным спискам получила крайнеправая партия «Наша Родина».
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что не назвал бы победившего на венгерских выборах Петера Мадьяра оппозицией по отношению к премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков между тем отметил, что, если Мадьяр будет готов к диалогу с Россией, это позволит решать актуальные проблемы.