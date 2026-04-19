Движение транспорта закрыто на объезде Махачкалы из-за разрушения дороги

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Движение транспортных средств закрыто на объезде Махачкалы — дороге республиканского значения — из-за разрушения дорожного покрытия с образованием многочисленных трещин, просадок и разломов проезжей части, сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД РФ по Республике Дагестан.
«Движение транспортных средств закрыто… На 10 километре автомобильной дороги республиканского значения “Объезд города Махачкалы через поселок Талги”… произошло разрушение дорожного покрытия с образованием многочисленных продольных и поперечных трещин, просадок и разломов проезжей части, что привело к резкому ухудшению эксплуатационного состояния дороги», — говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что подрядная организация принимает меры по устранению дефекта.
Движение, по данным Госавтоинспекции, будет восстановлено после выполнения ремонтных работ и подтверждения соответствия дорожного полотна требованиям безопасности.