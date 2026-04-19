Голикова рассказала, как будут лечить новые врачи по здоровому долголетию

РИА Новости: врачи по здоровому долголетию будут выявлять развитие болезней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новые врачи по здоровому долголетию будут предупреждать россиян о возможном развитии какого-либо заболевания и стараться оттянуть прогрессирование недуга, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее стало известно, что должность врача по здоровому долголетию должна появиться в России в 2026 году.

«Они (врачи по здоровому долголетию — ред.) занимаются предрисками. Они, по сути, являются элементом охраны здоровья. То есть, когда человек еще здоров, они выявляют возможное развитие у него будущих заболеваний и стараются либо оказать помощь, либо оттянуть развитие этого заболевания, которое они увидят», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, при выявлении заболевания специалисты направят пациента на более серьезное дополнительное обследование.

Вице-премьер уточнила, по всей стране будут появляться центры здорового долголетия. Голикова добавила, что к концу 2026 года в каждом регионе страны может появиться как минимум один такой центр.

