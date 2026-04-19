КСИР арестовал 69 человек по подозрению в связях с Израилем и США

КСИР утверждает, что задержанные занимались сбором данных о стратегических объектах внутри страны и передавали их за рубеж. В ходе операции были изъяты различные виды оружия, включая огнестрельное и холодное, а также оборудования для связи.
Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции объявили о перекрытии Ормузского пролива. Данное решение принято до тех пор, пока Соединённые Штаты не снимут морскую блокаду. Представители КСИР также подчеркнули, что любое приближение судов к Ормузскому проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».
