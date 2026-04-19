Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР арестовал 69 человек по подозрению в связях с Израилем и США

В провинции Мазендеран на севере Ирана военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в ходе операции задержали 69 человек по подозрению в связях с США и Израилем. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на заявление КСИР.

Источник: Life.ru

Задержанные, согласно силовикам, имели контакты с США и Израилем. Утверждается, что взаимодействие осуществлялось через оппозиционные медиа и организации монархического направления, которые в Иране считают антииранскими.

КСИР утверждает, что задержанные занимались сбором данных о стратегических объектах внутри страны и передавали их за рубеж. В ходе операции были изъяты различные виды оружия, включая огнестрельное и холодное, а также оборудования для связи.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции объявили о перекрытии Ормузского пролива. Данное решение принято до тех пор, пока Соединённые Штаты не снимут морскую блокаду. Представители КСИР также подчеркнули, что любое приближение судов к Ормузскому проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».

