ВС Ирана находятся в полной боеготовности, заявил Галибаф

Галибаф: ВС Ирана находятся в полной боеготовности несмотря на переговоры.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана находятся в полной боеготовности несмотря на проходящие между Вашингтоном и Тегераном переговоры о регулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Мы не доверяем врагу. Даже сейчас пока мы сидим, может начаться война. Вооруженные силы находятся в полной боеготовности на местах», — цитирует слова Галибафа телеканал Press TV.

Согласно сообщению телеканала, спикер парламента отрицает, что продолжающиеся переговоры «могут привести к халатности» в отношении национальной безопасности.

«Мы не считаем, что раз мы ведем переговоры, то вооруженные силы не готовы… Напротив, так же, как и люди на улицах, наши вооруженные силы тоже готовы», — отметил Галибаф.

Ранее пакистанский телеканал Geo TV сообщал, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, вероятно, в конце следующей недели.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше