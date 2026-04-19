Журналист рассказал, почему план подрыва «Северных потоков» уничтожили

БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Первоначально существовавший двухстраничный план подрыва «Северных потоков», утвержденный тогдашним главкомом ВСУ Валерием Залужным, был намеренно уничтожен для сокрытия доказательств причастности украинского руководства к диверсии, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомились РИА Новости.
Книга под названием «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу», вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор — сотрудник газеты Wall Street Journal — описывает обстоятельства диверсии и ее последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.
«Существовал двухстраничный документ по операции, который одобрил (Валерий — ред.) Залужный. Этот документ был уничтожен вместе со всеми остальными бумагами, касающимися диверсии», — говорится в книге.
По информации Панчевски, организаторы диверсии уничтожили все документальные улики и отдавали большинство распоряжений устно. Это было сделано, чтобы исключить возможность установления цепочки командования и создать видимость действий полностью автономной группы.
«Не осталось никаких компрометирующих документов, ни единого следа цепочки командования», — подчеркивает автор.
Из расследования журналиста также следует, что Владимир Зеленский не только был осведомлен о плане подрыва газопроводов «Северные потоки», но и лично дал на него свое согласие.
Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвали в пятницу прекратить финансовую и военную поддержку Украины в связи с опубликованными данными журналистского расследования о подрывах газопроводов «Северный поток».
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.