«Верх лицемерия»: В МИД Ирана дали жёсткий ответ на ультиматум Каллас

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опубликовал в соцсети X заявление, в котором назвал требование главы евродипломатии Каи Каллас открыть Ормузский пролив «вершиной лицемерия Европы».

Источник: Life.ru

«Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила её разговоры о “международном праве” в верх лицемерия», — написал он.

Дипломат заявил, что международное право не запрещает Ирану защищать Ормузский пролив от использования в целях военной агрессии против республики. Что касается «безусловного транзита» в Ормузском проливе, то эта фикция исчезла в тот момент, когда американо-израильская агрессия привела к размещению американских военных сил в регионе, добавил Багаи.

Дипломат подчеркнул, что Европейский союз не имеет морального права требовать от Ирана соблюдения международного права, учитывая его собственную поддержку военных преступлений США и Израиля.

В ходе онлайн-встречи в пятницу Кая Каллас заявила, что международное право требует сохранения открытого и бесплатного транзита через такие водные артерии, как Ормузский пролив.

Напомним, ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции объявили о перекрытии Ормузского пролива. Данное решение принято до тех пор, пока Соединённые Штаты не снимут морскую блокаду. Представители КСИР также подчеркнули, что любое приближение судов к Ормузскому проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».

