Минобороны Японии сообщило, что КНДР провела пуск ракет

Коидзуми: КНДР провела пуск нескольких, возможно, баллистических ракет.

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. КНДР провела пуск нескольких, возможно, баллистических ракет, Япония будет взаимодействовать с Южной Кореей и США по этому вопросу, сказал журналистам министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Агентство Киодо сообщает о выпущенной со стороны КНДР ракете, которая, пролетев около 10 минут, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерб не зафиксирован. Цитируя министра обороны, агентство также сообщает, что ракет было несколько.

«Мы будем тесно взаимодействовать с Южной Кореей и США и будем бдительно следить на случай непредвиденной ситуации», — приводит слова министра агентство Киодо.

