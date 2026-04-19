Минобороны Японии сообщило, что КНДР провела пуск ракет

Агентство Киодо сообщает о выпущенной со стороны КНДР ракете, которая, пролетев около 10 минут, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерб не зафиксирован. Цитируя министра обороны, агентство также сообщает, что ракет было несколько.