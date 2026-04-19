Марочко: Киев перебрасывает резервы к Рай-Александровке в надежде ее удержать

ЛУГАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины регулярно перебрасывает резервы живой силы к Рай-Александровке Донецкой Народной Республики в надежде удержать контроль над селом. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы заходят на восточные окраины стратегически важной Рай-Александровки в ДНР.
«Освобождение Рай-Александровки позволит нам довольно серьезно расширить оперативные просторы на данном направлении. Это прекрасно понимает противник, поэтому здесь он не жалеет сил и средств и постоянно подбрасывает пушечное мясо для того, чтобы удержать данный рубеж», — сказал он.