Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Ирана заявили, что не планируют отправлять в США обогащённый уран

Иран не планирует отправлять Соединённым Штатам обогащённый уран, утверждает замглавы МИД исламской республики Саид Хатибзаде. По его словам, данный вопрос «не подлежит обсуждению».

«Мы не отправим в США никаких обогащённых материалов, этот вопрос не обсуждается», — цитирует дипломата иранское гостелевидение.

Он добавил, что Тегеран и Вашингтон «обменялись рядом сообщений», однако, по его словам, США «предъявляют требования, которые кажутся чрезмерными» Ирану.

Ранее в интервью изданию NewsNation американский лидер Дональд Трамп заявил, что иранская сторона якобы согласилась прекратить обогащение урана. Также он утверждал, что США и Иран совместно извлекут уран для вывоза в Америку.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв между тем отметил, что тема вывоза обогащённого урана из Ирана остаётся болезненной.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше