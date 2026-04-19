В МИД Ирана заявили, что не планируют отправлять в США обогащённый уран

«Мы не отправим в США никаких обогащённых материалов, этот вопрос не обсуждается», — цитирует дипломата иранское гостелевидение.
Он добавил, что Тегеран и Вашингтон «обменялись рядом сообщений», однако, по его словам, США «предъявляют требования, которые кажутся чрезмерными» Ирану.
Ранее в интервью изданию NewsNation американский лидер Дональд Трамп заявил, что иранская сторона якобы согласилась прекратить обогащение урана. Также он утверждал, что США и Иран совместно извлекут уран для вывоза в Америку.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв между тем отметил, что тема вывоза обогащённого урана из Ирана остаётся болезненной.