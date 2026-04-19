УВЗ: испытания Т-90 в Малайзии подтвердили готовность танка к военным действиям

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 19 апреля. /ТАСС/. Испытания танка Т-90С в Малайзии, проходившие в джунглях с 19 июня по 19 августа 2000 года, подтвердили способность боевой машины успешно выполнять задачи на любом театре военных действий. Об этом сообщили ТАСС в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 (Defense Services Asia) в Малайзии.
«Испытания танка Т-90С в Малайзии, проходившие с 19 июня по 19 августа 2000 года, стали важнейшим этапом, подтвердившим заложенную в конструкцию концепцию “танка для любых театров военных действий”, — сказали представители холдинга.
В концерне пояснили, что в условиях тропической жары и высокой влажности сохранение работоспособности экипажа и стабильность работы электронных приборов является ключевым фактором боеспособности. «Особенно важно отметить, что наши экипажи и инженеры продемонстрировали уникальную возможность восстановления техники в полевых условиях без заводских мощностей», — отметили представители производителя техники.
В качестве характерного примера там привели демонстрацию замены двигателя из машины при помощи обычного джутового каната и установки обратно прямо на поляне тропического леса. Высокий показатель пораженных целей после 10-дневного марш-броска и работы в экстремальных климатических условиях подтверждает, что машина сохраняет точность вооружения и стабильность систем без использования стационарных ремонтных баз.
Испытания джунглями.
В концерне УВЗ напомнили, что испытания проходили на пределе возможностей боевых машин, во время которых Т-90С доказал, что российская школа танкостроения ориентирована на работу в тяжелых условиях, где техника должна оставаться «рабочей лошадкой», способной выполнять задачи без развернутой инфраструктуры технического обслуживания.
Один из танков Т-90С прибыл на Малаккский полуостров прямо после испытаний в индийской пустыне Тар, что само по себе демонстрирует высокий технический ресурс боевой машины.
Марш-бросок протяженностью 1 300 км в условиях тропических джунглей и субтропиков стал не просто пробегом, а жестким комплексным испытанием всех систем. Были выбраны сложнейшие маршруты через труднопроходимые джунгли, болотистые местности и высокогорья. Высокая влажность, резкие перепады температур, обильные осадки и специфический грунт джунглей являются критическими факторами для любой бронированной техники, и Т-90С подтвердил надежность своей ходовой части, силовой установки и системы очистки воздуха.