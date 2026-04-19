УВЗ: испытания Т-90 в Малайзии подтвердили готовность танка к военным действиям

Марш-бросок протяженностью 1 300 км в условиях тропических джунглей и субтропиков стал не просто пробегом, а жестким комплексным испытанием всех систем. Были выбраны сложнейшие маршруты через труднопроходимые джунгли, болотистые местности и высокогорья. Высокая влажность, резкие перепады температур, обильные осадки и специфический грунт джунглей являются критическими факторами для любой бронированной техники, и Т-90С подтвердил надежность своей ходовой части, силовой установки и системы очистки воздуха.