WSJ: в Тбилиси хотят возвести небоскрёб Trump Tower

Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization планирует возвести небоскрёб Trump Tower в Тбилиси.

«На Кавказе планируется возведение нового небоскрёба под брендом Trump — ещё один пример того, как компания семьи Трампа изменила свой подход к зарубежному бизнесу во время второго президентского срока Трампа», — пишет The Wall Street Journal.

По информации издания со ссылкой на представителя партнёров проекта, высота многофункционального комплекса составит около 70 этажей. Сооружение станет самым высоким зданием грузинской столицы.

Уточняется, что операционное управление организацией с 2017 года осуществляют сыновья Трампа Эрик и Дональд Трамп-младший. Сам американский лидер сохраняет контроль над компанией через механизм слепого траста.

Прошлым летом Международная федерация футбола (ФИФА) открыла офис в Trump Tower.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше