Россиян предупредили о штрафе за хранение самоката в подъезде

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде самокатов, которые мешают проходу и препятствуют эвакуации в случае пожара, сообщил РИА Новости преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.