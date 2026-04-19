В Запорожской области в третий раз за ночь прогремели взрывы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в третий раз за ночь сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
«Взрывы в Запорожской области», — написал Федоров в Telegram-канале.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.