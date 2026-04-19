Марши бывших эсэсовцев невозможно оправдать, заявила Захарова

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа, что марши бывших эсэсовцев и войну с памятниками невозможно оправдать.
«Мы видим, как в отдельных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом», — сказала она. По словам Захаровой, «одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, отчётливо напоминающие аналогичные сборища в гитлеровской Германии».
«Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли», — заключила Захарова.
Узнать больше по теме
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.