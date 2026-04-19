В МИД Ирана исключили отправку обогащённого урана в США

Заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен отправлять обогащённый уран в Соединённые Штаты, и назвал этот вопрос «не подлежащим обсуждению». Его слова приводит иранское гостелевидение.

Источник: Life.ru

«Мы не отправим в США никаких обогащённых материалов, этот вопрос не обсуждается», — сказал Хатибзаде.

Он добавил, что на данном этапе между Тегераном и Вашингтоном состоялся «обмен рядом сообщений», однако Соединённые Штаты выдвигают требования, которые иранская сторона считает чрезмерными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах совместно с Ираном добыть обогащённый уран на территории исламской республики и вывезти его в Соединённые Штаты «неторопливыми темпами» с использованием тяжёлой техники. По его словам, операция будет проводиться в спокойном, размеренном режиме. Американский лидер не уточнил, на каких условиях Тегеран согласился на такое сотрудничество.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
