ЦБ: россияне увеличили использование наличных в 69 субъектах

Россияне в прошлом году нарастили использование наличных в 69 российских субъектах.
Об этом свидетельствуют данные ЦБ, которые проанализировало агентство РИА Новости.
Уточняется, что резкий спрос на наличные был зафиксирован в прошлом году в Ставропольское крае и Севастополе. Также в пятёрку вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области.
Ранее в Минфине допустили ввод осенью лимитов на внесение наличных через банкоматы.
Президент «Росинкас» Сергей Верейкин между тем рассказал, когда в России начнётся пик спроса на наличные.
Узнать больше по теме
