«Экономическое удушение»: Пушков оценил решение США об отмене нефтяных санкций

Смягчение США санкций в отношении сделок с российской нефтью свидетельствует о том, что президент Дональд Трамп не придерживается курса на экономическое удушение России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков уточнил, что этот шаг можно рассматривать как попытку сдержать рост мировых цен на нефть, однако он также отражает различие подходов между США и странами ЕС.
«Это и показатель того, что Трамп, в отличие руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России», — написал сенатор в телеграм-канале.
Напомним, 18 апреля Минфин США разрешил до 16 мая операции по продаже, транспортировке и разгрузке нефти и нефтепродуктов из России, если они были загружены на танкеры до 17 апреля.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что все больше стран, включая США, признают ключевую роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики. По его словам, санкции против России являются неэффективными и деструктивными.