Япония выразила КНДР протест в связи с ракетным пуском

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с ракетным пуском, проведенным Пхеньяном утром 19 апреля. Об этом говорится в правительственном уведомлении.
В Токио считают, что действия КНДР «представляют угрозу Японии, региону и международному сообществу». Правительство Японии, как отмечается, намерено продолжать тесно сотрудничать в этой связи с США и Республикой Кореей.
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил ранее, что КНДР около 06:00 по местному времени (около 00:00 мск) запустила несколько, предположительно, баллистических ракет. По его словам, они упали за пределами исключительной экономической зоны страны.