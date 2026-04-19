Вице-спикер парламента Словакии: Братислава может заблокировать вступление Украины в ЕС

Словакия может заблокировать вступление Украины в Европейский союз, если конфликт, связанный с энергетикой, между Киевом и Братиславой будет усиливаться.
С таким заявлением выступил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, отметив, что Братислава поддерживает вступление любой страны в ЕС только при условии выполнения всех требований и полной готовности во всех сферах.
«Действительно, энергетика (например, нефтепровод “Дружба”) и вопросы помощи Украине являются чувствительными темами и могут приводить к напряжённости», — цитирует его РИА Новости.
При этом Гашпар также подчеркнул, что Украина не соответствует даже базовым условиям и критериям для вступления в ЕС.
Глава словацкого МИД Юрай Бланар ранее заявил, что Словакия будет блокировать пакет санкций ЕС до получения гарантий для «Дружбы».
Владимир Зеленский между тем отмечал, что для Украины членство в Евросоюзе важнее вступления в Североатлантический альянс.