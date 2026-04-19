Иран не планирует передавать США обогащенный уран, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Ирана не намерены передавать Вашингтону обогащенный уран, несмотря на обратные утверждения президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью Ассошиэйтед Пресс.

Источник: РИА "Новости"

«Могу заверить вас, что обогащенные материалы не будут поставляться в Соединенные Штаты… Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что, хотя мы готовы рассмотреть любые имеющиеся у нас опасения, мы не будем принимать неприемлемые вариант», — цитирует агентство Хатибзаде.

Замглавы МИД Ирана также указал, что Тегеран не готов проводить новый раунд личных переговоров с американскими чиновниками. Исламская республика стремится к завершению «рамочного соглашения», прежде чем переходить к очной встрече.

«Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции», — добавил дипломат.

Он также сообщил, что в рамках переговоров с США будет введен «новый протокол» для Ормузского пролива, и он «останется открытым и безопасным для всего гражданского судоходства».

В пятницу президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с Ираном. По его утверждению, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив. Трамп также заявил о планах Вашингтона совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку.

В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.

Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат мирное соглашение. Глава иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эти заявления, обвинив президента США в медийной войне и манипулировании общественным мнением. В субботу утром Иран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше