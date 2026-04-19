Иран не планирует передавать США обогащенный уран, заявил замглавы МИД

«Могу заверить вас, что обогащенные материалы не будут поставляться в Соединенные Штаты… Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что, хотя мы готовы рассмотреть любые имеющиеся у нас опасения, мы не будем принимать неприемлемые вариант», — цитирует агентство Хатибзаде.
Замглавы МИД Ирана также указал, что Тегеран не готов проводить новый раунд личных переговоров с американскими чиновниками. Исламская республика стремится к завершению «рамочного соглашения», прежде чем переходить к очной встрече.
«Мы еще не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции», — добавил дипломат.
Он также сообщил, что в рамках переговоров с США будет введен «новый протокол» для Ормузского пролива, и он «останется открытым и безопасным для всего гражданского судоходства».
В пятницу президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с Ираном. По его утверждению, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив. Трамп также заявил о планах Вашингтона совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку.
В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат мирное соглашение. Глава иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эти заявления, обвинив президента США в медийной войне и манипулировании общественным мнением. В субботу утром Иран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.