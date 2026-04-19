Юные инженеры представили свои разработки губернатору Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске проходит Международный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0», в котором принимают участие 543 команды из более чем 30 регионов России, а также Египта, Киргизии, Индии, Китая и ряда стран Африки.
Основная тема чемпионата в этом году — улучшение дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Красноярского края.
Михаил Котюков ознакомился с изобретениями юных участников и оценил их разработки.
Так, на площадке «Лига Исследований» главе региона показали устройство для очистки дорожных знаков от снега. Команда из Норильска назвала его «снеготрясом» — механизм работает за счет вибрации. Воспитанники красноярской лаборатории робототехники «Открытый код» представили временный дорожный знак на дистанционном управлении. Разработка позволяет устанавливать знаки при ремонтных работах без выхода человека на проезжую часть.
На площадке «Энергия в действии» команда из Иркутска показала робота для обследования водоводов гидроэлектростанций. Устройство с камерой движется внутри трубы и передает изображение в режиме онлайн. Это заменяет традиционный метод диагностики, который требует перекрытия воды, строительства лесов и работы людей в опасных условиях.
Также глава региона посетил площадку «Лига Технологий», где участники от 12 до 22 лет работают над задачами моделирования, конструирования и программирования роботов. Главе региона показали работу робота-снегоуборщика. А в зоне футбола дронов прошли показательные полеты беспилотников.
Губернатор ознакомился с экспозициями красноярских университетов. На площадке Университета Решетнева молодым людям и родителям рассказывают о проектах в сфере профориентации, научно-технического творчества молодежи и космических технологий. В локации Высшей школы автомобильного сервиса СФУ представлен беспилотный автомобиль Mitsubishi i-MiEV.
Михаил Котюков отметил, что разработки юных инженеров имеют прикладное значение и могут найти применение в городском хозяйстве и промышленности. Он поблагодарил участников за неравнодушие к инженерному делу и пожелал им дальнейших успехов в освоении технических специальностей.