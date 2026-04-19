Захарова: марши бывших эсэсовцев и войну с памятниками невозможно оправдать

Марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, а также войну с памятниками оправдать невозможно, заявила в интервью РИА Новости в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, сегодня в отдельных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом. Кроме того, одновременно проводятся отчётливо напоминающие аналогичные сборища в гитлеровской Германии марши и факельные шествия.
«Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли», — подчеркнула дипломат.
Также Захарова заявила, что попытки ряда стран переписать историю, а также уравнять агрессора и освободителя противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ — пострадавшей стороной и победителем.
Глава российского МИД Сергей Лавров между тем заявил, что Россия продолжит решительно защищать историческую правду и противодействовать попыткам обелить нацистских преступников.