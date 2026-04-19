Вице-спикер парламента: Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что Словакия может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если конфликт, связанный с энергетикой, между Киевом и Братиславой будет усиливаться.

Источник: Reuters

По словам Гашпара, Словакия настаивает на выполнении всех условий для членства в ЕС, которым Украина на данный момент не соответствует. «Действительно, энергетика и вопросы помощи Украине являются чувствительными темами и могут приводить к напряженности», — сказал вице-спикер в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что правительство Роберта Фицо занимает более критическую позицию по отношению к Киеву, чем его предшественники.

27 января Украина прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба», объяснив это техническими повреждениями. Словацкие власти расценили этот шаг как политический шантаж, утверждая, что магистраль находится в рабочем состоянии.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
