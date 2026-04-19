Лавров провёл встречу с главой МИД Алжира Аттафом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его алжирский коллега Ахмед Аттаф провели переговоры. Дипломаты обсудили развитие стратегического партнерства между странами, а также расписание контактов на разных ступенях.
«В ходе беседы были рассмотрены практические задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром, включая график предстоящих контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении российского МИД.
Подчёркивается, что министры высоко оценили политический диалог и взаимодействие двух государств в самых разных сферах. В ходе беседы были также затронуты ситуации на Ближнем Востоке, в зоне Сахаро-Сахеля и в Магрибе.
Ранее Лавров подчеркнул, что Россия положительно относится к возобновлению переговоров по украинскому вопросу.