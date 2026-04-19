Пентагон заявил, что ракетный пуск КНДР не угрожал США и их союзникам

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Ракетный пуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников. Об этом заявило Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.
«КНДР 19 апреля 2026 года запустила несколько баллистических ракет. Мы осведомлены об этом и консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Согласно нашей оценке, этот запуск не представляет непосредственной угрозы для военных и территории США, а также наших союзников», — говорится в публикации командования в X.
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил ранее, что КНДР около 06:00 по местному времени (около 00:00 мск) запустила несколько, предположительно, баллистических ракет. По его словам, они упали за пределами исключительной экономической зоны страны.