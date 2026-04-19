Пентагон заявил, что ракетный пуск КНДР не угрожал США и их союзникам

«КНДР 19 апреля 2026 года запустила несколько баллистических ракет. Мы осведомлены об этом и консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Согласно нашей оценке, этот запуск не представляет непосредственной угрозы для военных и территории США, а также наших союзников», — говорится в публикации командования в X.