В РИА Новости назвали регионы, жители которых активнее всего берут кредиты

Ненецкий автономный округ занял первое место по количеству выдачи кредитов в России — за февраль текущего года объём выдач подскочил здесь почти на четверть по сравнению с январём.
Об этом свидетельствуют материалы Банка России, которые проанализировало агентство РИА Новости.
Также значительный рост выдачи кредитов был зафиксирован в Магаданской области и Еврейской автономной области — на 16% и 14% соответственно. Далее идут Сахалинская область (10,5%) и Камчатский край (9,5%).
При этом больше всего выдача кредитов за последний зимний месяц снизилась в Калмыкии, где объём выдач упал на 17%.
В феврале Приморье заняло третье место среди регионов по выдаче ипотечных займов.
В Объединённом кредитном бюро (ОКБ) между тем перечислили регионы с самым низким и высоким кредитным рейтингом.