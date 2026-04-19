В РИА Новости назвали регионы, жители которых активнее всего берут кредиты

Ненецкий автономный округ занял первое место по количеству выдачи кредитов в России — за февраль текущего года объём выдач подскочил здесь почти на четверть по сравнению с январём.

Об этом свидетельствуют материалы Банка России, которые проанализировало агентство РИА Новости.

Также значительный рост выдачи кредитов был зафиксирован в Магаданской области и Еврейской автономной области — на 16% и 14% соответственно. Далее идут Сахалинская область (10,5%) и Камчатский край (9,5%).

При этом больше всего выдача кредитов за последний зимний месяц снизилась в Калмыкии, где объём выдач упал на 17%.

В феврале Приморье заняло третье место среди регионов по выдаче ипотечных займов.

В Объединённом кредитном бюро (ОКБ) между тем перечислили регионы с самым низким и высоким кредитным рейтингом.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше